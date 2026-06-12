В Угорщині в одному місці сталися дві ДТП – загинули восьмеро іноземців

Вранці у п’ятницю поблизу угорського міста Дьор сталися дві аварії поспіль – спершу вантажівка зіштовхнулася з будівельною машиною, потім мікроатобус зіткнувся з іншою вантажівкою; в результаті двох ДТП загинули 8 іноземних громадян.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Перша аварія на автомагістралі M1 сталася близько 4:30 ранку. Вантажівка зіткнулася з будівельною машиною, після цього транспортний засіб загорівся, а водій загинув на місці події.

Згодом на цій ділянці дороги мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, яка зупинилася через попередню аварію. У автобусі перебувало дев’ятеро осіб, семеро з них загинули на місці, а двоє отримали поранення.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на аварії у Facebook. Він заявив, що всі загиблі були іноземцями та висловив співчуття їхнім родинам.

"Від імені уряду висловлюю щирі співчуття родинам восьми іноземних громадян, які загинули в аварії, що сталася на світанку на трасі М1. Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання", – написав прем’єр-міністр.

Поліція повідомила новинному сайту 24.hu, що мікроавтобус та вантажівка, які постраждали у двох аваріях, мали молдовські номерні знаки.

У середу кілька людей отримали поранення в результаті зіткнення двох автобусів у Верхній Баварії.

У столиці Румунії Бухаресті на початку травня зійшов з рейок та врізався у стовп трамвай, кілька пасажирів серйозно постраждали.

Перед цим у німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.