В Испании – более 40 пострадавших при аварии автобуса, врезавшегося в здание местного совета

В Испании более 40 человек пострадали в результате аварии автобуса, врезавшегося в фасад здания провинциального совета в городе Льейда.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в среду утром в центральной части города Льейда, расположенного к западу от Барселоны. Междугородний автобус с 55 пассажирами, только что выехавший с городского автовокзала, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в фасад здания провинциального совета.

El Pais

В результате пострадали 43 человека, из них четверо находятся в критическом состоянии, 9 получили серьезные, но менее тяжелые травмы. Водитель не пострадал.

Расследование по установлению причин аварии продолжается.

Напомним, в середине июня в Венгрии в одном месте произошли сразу два смертельных ДТП.

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