Рада підтримала створення національного Пантеону на тлі конфлікту з Польщею

Верховна Рада на засіданні у середу, 1 липня, підтримала створення Українського національного пантеону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За відповідний законопроєкт у цілому проголосували 287 народних депутатів.

У Пантеоні може бути вшанована пам’ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні.

У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів армії УНР, Галицької армії, "Карпатської Січі", Української повстанської армії та Збройних Сил України періоду війни за незалежність, а також осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства.

Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії та діячі світового рівня, пов’язані з Україною.

У виняткових випадках прах особи може бути почесно перепохований у Пантеоні разом із членами сім’ї першого ступеня споріднення.

Не підлягає вшануванню пам’ять осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються обмеження законів про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди російської імперської та нацистської політики.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав ухвалений закон.

Президент Володимир Зеленський у себе в Х написав, що очікує законопроєкт для невідкладного підписання.

Голосування за створення національного пантеону відбулось на тлі загострення у відносинах між Україною і Польщею, яке розпочалось з присвоєння одному з українських військових підрозділів найменування "імені Героїв УПА".

28 червня Володимир Зеленський оголосив, що вніс до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон. До цієї заяви глава держави додав сильну політичну декларацію: ніхто не вказуватиме українцям, яких героїв шанувати.

За даними ЗМІ, уряд Польщі не планує різкої реакції у відповідь на заяву Зеленського про створення Українського національного пантеону: Варшава очікує остаточного оформлення проєкту та оголошення імен тих, кого українці вирішать вшанувати.

Водночас стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти із Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

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