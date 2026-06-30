ЗМІ: у Навроцького розглядають можливість обмеження контактів із Зеленським

Президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на особу з оточення президента Польщі, передає "Європейська правда".

Співрозмовник стверджує, що Навроцький може оприлюднити свою позицію 11 липня – у Національний день ​​пам’яті жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

Президентський палац вбачає в оголошенні Зеленського про створення Національного пантеону свідому провокацію з боку України. У оточенні Кароля Навроцького набирає сили переконання, що останні дії влади України не є випадковими, а вписуються в довгострокову історичну політику, яку проводить Київ.

"Ми сприймаємо цю заяву стримано, оскільки дії Зеленського та його оточення мають провокаційний характер, а ми не будемо частиною сценарію, написаного Києвом, який, до речі, підсилює російську пропаганду", – повідомив представник Канцелярії президента.

На його думку, рішення президента України "спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію, щоб зміцнити його слабке становище", а також мають на меті "приховати корупційні скандали, до яких причетні провідні українські політики".

Президентський палац не має наміру відразу реагувати на дії України. "Ми не будемо відповідати різко. Ми робимо свою справу, а злочинців під прапором УПА будемо послідовно називати геноцидниками", – сказав співрозмовник.

"Нам не потрібно відповідати ні сьогодні, ні завтра. Це можна підготувати з холодною головою і зробити під час урочистостей 11 липня, коли виступить президент", – додав він.

Оточення Кароля Навроцького розглядає можливість обмеження контактів з Володимиром Зеленським, одночасно продовжуючи надавати допомогу Україні.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого II ступеня на тлі нещодавнього загострення відносин між державами.