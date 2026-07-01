Рада поддержала создание национального Пантеона на фоне конфликта с Польшей

Верховная Рада на заседании в среду, 1 июля, поддержала создание Украинского национального пантеона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За соответствующий законопроект в целом проголосовали 287 народных депутатов.

В Пантеоне может быть увековечена память лиц, занимавших должности глав государств или приравненных к ним в Руси, Руськом королевстве, Украинском казацком государстве (Войске Запорожском), Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинском государстве, Карпатской Украине.

В мемориальном комплексе также имеют право быть увековечены президенты Украины, кроме тех, кто в соответствии с Конституцией был отстранен от должности в порядке импичмента.

Законопроект предусматривает увековечение в Пантеоне главкомандующих армией УНР, Галицкой армией, "Карпатской Сечи", Украинской повстанческой армии и Вооруженных Сил Украины периода войны за независимость, а также лиц, внесших исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, защиту суверенитета и территориальной целостности, развитие культуры, науки, спорта, литературного языка и гражданского общества.

Кроме того, в Пантеоне могут быть увековечены лауреаты Нобелевской премии и деятели мирового уровня, связанные с Украиной.

В исключительных случаях прах лица может быть почетно перезахоронен в Пантеоне вместе с членами семьи первой степени родства.

Не подлежит увековечению память лиц, осужденных за преступления против национальной безопасности, мира и международного правопорядка, а также тех, на кого распространяются ограничения законов об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды российской имперской и нацистской политики.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сразу подписал принятый закон.

Президент Владимир Зеленский в своём Х написал, что ожидает законопроект для безотлагательного подписания.

Голосование за создание национального пантеона состоялось на фоне обострения отношений между Украиной и Польшей, которое началось с присвоения одному из украинских воинских подразделений названия "имени Героев УПА".

28 июня Владимир Зеленский объявил, что внес в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне. К этому заявлению глава государства добавил сильную политическую декларацию: никто не будет указывать украинцам, каких героев почитать.

По данным СМИ, правительство Польши не планирует резкой реакции в ответ на заявление Зеленского о создании Украинского национального пантеона: Варшава ожидает окончательного оформления проекта и объявления имен тех, кого украинцы решат почтить.

В то же время стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

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