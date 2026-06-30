ЗМІ: уряд Польщі чекає на імена тих, кого Україна вшанує у Нацпантеоні

Уряд Польщі наразі не планує різкої реакції у відповідь на заяву Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону: Варшава очікує остаточного оформлення проєкту та оголошення імен тих, кого українці вирішать вшанувати.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Onet.

28 червня Володимир Зеленський оголосив, що вніс до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон. Він вшановуватиме тих, хто в різні епохи боровся за свободу та незалежність України. До цієї заяви глава держави додав сильну політичну декларацію, що пролунала на тлі суперечки з Польщею довкола "героїв УПА": ніхто не вказуватиме українцям, яких героїв шанувати.

Ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр закордонних справ Радослав Сікорський публічно не коментували це питання.

За даними видання, польський уряд не бажає надто швидко реагувати на заяву українського лідера, оскільки надто палка реакція може лише розпалити гарячі дебати та дозволити Києву представити суперечку як спробу нав'язати Україні власний історичний наратив ззовні. Натомість в уряді переважає інший підхід: почекати і подивитися, які імена з'являться в Пантеоні, і лише потім ухвалювати подальші кроки.

"Викликати посла чи надсилати ноту на цей момент не має сенсу. Ми не можемо дозволити українцям провокувати нас", – зазначив виданню неназваний польський високопосадовець.

Імена тих, хто увійде до Національного пантеону, матимуть велике значення для Польщі. Якщо до нього увійдуть особи, яких у Польщі пов'язують з Волинською трагедією, можливості для спокійної реакції можуть швидко звузитися. За такого сценарію політичний тиск на уряд як з боку опозиції, так і з боку частини громадськості буде величезним.

"Я не хочу називати конкретних імен, які зараз були б для нас неприйнятними, але ми вже отримуємо сигнали, що Степан Бандера може з’явитися у списку. Це була б критична новина для наших відносин", – заявив співрозмовник з уряду.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в ЄС не можна "звеличувати тих, хто підриває європейську співпрацю".

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу…Ніхто не буде нам вказувати, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу", – сказав він.

Міністр також погодився із тезою щодо того, що в Києві є "певні сили", які не хочуть вступу своєї країни до Європейського Союзу.

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