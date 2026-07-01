З 2 липня чотири округи Португалії, зокрема зі столицею Лісабоном, перебуватимуть під червоним попередженням через екстремальну спеку.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

Португальський інститут моря та атмосфери (IPMA) підвищив до червоного рівня попередження для округів Лісабон та Сетубал з півночі четверга до кінця дня п’ятниці через "стабільно надзвичайно високі значення температури, як максимальної, так і мінімальної".

Також Коїмбра та Лейрія опиняться під червоним попередженням (найвищий рівень за шкалою, що означає "метеорологічну ситуацію з надзвичайним ризиком") у п’ятницю та в суботу через спекотну та суху погоду.

Округи Каштелу-Бранку, Порталегрі, Евора та Бежа з середи перебувають під помаранчевим попередженням (другий за ступенем серйозності рівень, що сигналізує про "метеорологічну ситуацію з помірним або високим ризиком"), яке в п’ятницю буде поширено на всю територію материкової частини Португалії.

Максимальна температура перевищить 35°C по всій країні, десь, особливо в глибині материка та на півдні, фіксуватимуться значення вище 40 градусів, а в регіоні Алентежу вона може сягати 43 градусів принаймні до понеділка наступного тижня.

Мінімальна температура також буде вищою за 20°C на більшій частині материкової території; в окремих регіонах температура вночі протягом кількох днів поспіль може не опускатися нижче 24–28°C, зокрема в агломерації Великого Лісабона.

За даними IPMA, цей період екстремальної спеки триватиме щонайменше тиждень.

Раніше у Єврокомісії заявили, що хвиля спеки, що накрила Європу, демонструє необхідність відмови від брехні кліматичних скептиків та тих, хто атакує "зелений курс" ЄС.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт применшив вплив спекотної хвилі в Європі на тлі того, як ЄС попередив про небезпеку для життя, пов’язану з рекордно високими температурами.