Лиссабон и ещё три округа – под красным предупреждением из-за экстремальной жары

С 2 июля четыре округа Португалии, в том числе со столицей Лиссабоном, будут находиться под красным предупреждением из-за экстремальной жары.

Об этом сообщает Euronews, передаёт "Европейская правда".

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) повысил до красного уровня предупреждение для округов Лиссабон и Сетубал с полуночи четверга до конца дня пятницы из-за "стабильно чрезвычайно высоких значений температуры, как максимальной, так и минимальной".

Также Коимбра и Лейрия окажутся под красным предупреждением (самый высокий уровень по шкале, означающий "метеорологическую ситуацию с чрезвычайным риском") в пятницу и субботу из-за жаркой и сухой погоды.

Округа Каштелу-Бранку, Порталегре, Эвора и Бежа со среды находятся под оранжевым предупреждением (второй по степени серьезности уровень, сигнализирующий о "метеорологической ситуации с умеренным или высоким риском"), которое в пятницу будет распространено на всю территорию материковой части Португалии.

Максимальная температура превысит 35 градусов по всей стране, местами, особенно в глубине материка и на юге, будут фиксироваться значения выше 40 градусов, а в регионе Алентежу она может достигать 43°C по крайней мере до понедельника следующей недели.

Минимальная температура также будет выше 20°C на большей части материковой территории; в отдельных регионах температура ночью в течение нескольких дней подряд может не опускаться ниже 24–28°C, в частности в агломерации Большого Лиссабона.

По данным IPMA, этот период экстремальной жары продлится не менее недели.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что волна жары, охватившая Европу, демонстрирует необходимость отказа от лжи климатических скептиков и тех, кто нападает на "зеленый курс" ЕС.

В то же время министр энергетики США Крис Райт преуменьшил влияние тепловой волны в Европе на фоне того, как ЕС предупредил об опасности для жизни, связанной с рекордно высокими температурами.