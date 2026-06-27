"Взимку гине більше": у США применшили вплив екстремальної спеки в Європі

Міністр енергетики США Кріс Райт применшив вплив спекотної хвилі в Європі на тлі того, як ЄС попередив про небезпеку для життя, пов’язану з рекордно високими температурами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Взимку завжди гине більше людей, ніж влітку, адже холод забирає набагато більше життів, ніж спека", – заявив він у відеозверненні на конференції "Альянс за відповідальне громадянство" – зібранні впливових консервативних діячів, багато з яких заперечують факти кліматичних змін.

Райт зосередився на смертності в Європі взимку 2022 року, коли російське вторгнення в Україну спричинило зростання цін на енергоносії, зазначивши, що "наслідки цього для смертності є руйнівними". Його коментарі пролунали на тлі того, як уряди по всій Європі попереджали, що рекордно високі температури цього тижня становлять загрозу для життя, нагадуючи про небезпеку спекотної хвилі 2022 року, яка забрала життя понад 60 000 людей на континенті.

Це не вперше, коли Райт описує низькі температури як більшу небезпеку, ніж спеку. Недостатнє опалення є причиною смертей узимку – у Європі смертність від холоду наразі перевищує смертність від спеки у співвідношенні 8 до 1. Однак спека є гострою – і дедалі більшою – загрозою для населення, оскільки кліматичні зміни посилюють і подовжують смертоносні хвилі спеки, які за останнє десятиліття забрали життя десятків тисяч людей по всій Європі. У США спека є найбільшою причиною смертності, пов’язаною з погодою, випереджаючи холод.

Коментарі Райта пролунали на тлі того, як у червні температури в Лондоні та інших частинах Європи піднялися до нових рекордних значень; цей регіон нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому по світу, і не має широко розповсюдженої системи кондиціонування.

Нагадаємо, Німецька метеорологічна служба 26 червня зафіксувала температуру 41,3 градуса – найвищу, яку досі вимірювали в Німеччині.

Також стало відомо, що у Великій Британії у п’ятницю зафіксували новий температурний рекорд у червні за всі роки спостережень – температура на сході Англії піднялася до 36,9°C.