Лукашенко помилував ще 28 засуджених за "екстремістськими" статтями

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував ще 32 осіб, з яких 28 були засуджені за "екстремістськими" статтями – що зазвичай використовуються у політично вмотивованих процесах.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Telegam-каналі його пресслужби.

У Лукашенка повідомили, що він до Дня незалежності Білорусі помилував 32 осіб, підписавши відповідний указ. 28 з них були засуджені за "злочини екстремістського спрямування".

Зазначають, що вони "клопотали про помилування, визнали провину і розкаялись".

Серед помилуваних – 20 жінок і 12 чоловіків. Їхні імена поки невідомі.

Нагадаємо, багатьох політв’язнів, у тому числі найвідоміших, відпустили з білоруських в’язниць протягом 2025 року за сприяння американської сторони.

У квітні 2026 року відбувся обмін з Білоруссю і Росією, у межах якого Польща і Молдова повернули додому своїх громадян – у тому числі активіста польської громади у Білорусі Анджея Почобута.

Спеціальний представник президента США щодо Білорусі Джон Коул, який брав участі в організації обміну, висловив сподівання, що у травні Мінськ відпустить більшу кількість політв’язнів, після чого може отримати послаблення санкцій з боку Вашингтона.