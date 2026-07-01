Лукашенко помиловал еще 28 осужденных по "экстремистским" статьям

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 32 человека, из которых 28 были осуждены по "экстремистским" статьям – обычно используемым в политически мотивированных процессах.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Telegam-канале его пресс-службы.

В Лукашенко сообщили, что он ко Дню независимости Беларуси помиловал 32 человека, подписав соответствующий указ. 28 из них были осуждены за "преступления экстремистского толка".

Отмечают, что они "ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись".

Среди помилованных – 20 женщин и 12 мужчин. Их имена пока неизвестны.

Напомним, многих политзаключенных, в том числе самых известных, отпустили из белорусских тюрем в течение 2025 года при содействии американской стороны.

В апреле 2026 года состоялся обмен с Беларусью и Россией, в рамках которого Польша и Молдова вернули домой своих граждан – в том числе активиста польской общины в Беларуси Анджея Почобута.

Специальный представитель президента США по Беларуси Джон Коул, принимавший участие в организации обмена, выразил надежду, что в мае Минск освободит большее количество политзаключённых, после чего может добиться ослабления санкций со стороны Вашингтона.