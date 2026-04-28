Спецпредставник Трампа очікує, що Білорусь продовжить звільнення політв’язнів у травні

Спеціальний представник президента США щодо Білорусі Джон Коул висловив сподівання, що наступного місяця Мінськ відпустить більшу кількість політв’язнів після обміну ув’язненими з Польщею та Молдовою 28 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", спецпредставник США повідомив у телефонному інтерв’ю агенції Reuters.

Спецпредставник США також допустив можливість скасування деяких санкцій з Білорусі у разі подальшого звільнення політичних в’язнів.

"Я очікую, що наступного місяця нам вдасться звільнити деяких ув’язнених. Я повернуся, щоб сприяти цьому наступного місяця", – сказав Коул в коментарі агенції.

У вівторок спецпредставник американського президента зазначив, що за сприяння його і команди у межах обміну між з РФ і Білоруссю додому повернулися троє громадян Польщі та двоє громадян Молдови.

Вдень 28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут; натомість у Росію віддали археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

Молдова повернула з РФ двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.

Нагадаємо, минулого місяця Білорусь звільнила групу політв’язнів після того, як США анонсували зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.