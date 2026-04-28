Туск розкрив, кого звільнила Білорусь в рамках обміну

В рамках обміну ув’язненими з Білоруссю та Росією до Польщі повернувся священник Гжегож Гавел та білорус, який співпрацював з польськими спецслужбами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Polsat News.

Вдень 28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут. Натомість Польща передала Росії археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

Другим звільненим з Білорусі став священник з Кракова Гжегож Гавел, якого затримали за шпигунство у вересні 2025 року під час російсько-білоруських військових навчань "Запад". Мінськ стверджував, що Гавел спонукав громадянина Білорусі надати йому інформацію про маневри.

Третім, кого передали Польщі, став білорус, який співпрацював з польськими службами. Туск не розкрив імені на прохання звільненого.

Сам прем'єр-міністр привітав проведення обміну, наголосивши, що це стало можливим завдяки затриманню Польщею агентів та шпигунів.

"Я радий, що ця епопея дійшла до такого кінця, і ще раз хочу наголосити – без дуже ефективних дій, особливо наших служб, які призвели спочатку до арешту, а потім до ефективного обміну агентами та шпигунами з того боку, цей успіх був би неможливим", – наголосив прем'єр-міністр.

У рамках цього ж обміну Молдова повернула з Росії двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.

Спеціальний представник президента США щодо Білорусі Джон Коул, який брав участі в організації обміну, висловив сподівання, що наступного місяця Мінськ відпустить більшу кількість політв’язнів, після чого може отримати послаблення санкцій з боку Вашингтона.