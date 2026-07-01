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Зеленський прибув до Ірландії

Новини — Середа, 1 липня 2026, 14:26 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, яка з 1 липня починає головування у Раді ЄС.

Про це він заявив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що приземлився в Ірландії, та показав кадри свого прибуття.

Він розповів, що братиме участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС. Також заплановані зустрічі з прем’єром країни Міхолом Мартіном та президентом Євроради Антоніу Коштою.

"Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери", – зазначив президент. 

Нагадаємо, Ірландія за ротаційним принципом з 1 липня перейняла піврічне головування у Раді ЄС від Кіпру.

Зеленський висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі "не втратить жодного місяця" у контексті вступу в ЄС.

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Зеленський Ірландія Вступ до ЄС
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