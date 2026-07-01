Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, яка з 1 липня починає головування у Раді ЄС.

Про це він заявив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що приземлився в Ірландії, та показав кадри свого прибуття.

Arrived in Ireland to take part in the opening ceremony of Ireland’s presidency of the Council of the European Union. I will also meet with Taoiseach Micheál Martin and President of the European Council António Costa.



Every day, Ukraine proves that it deserves to be an equal… pic.twitter.com/3KunHP8pj8 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Він розповів, що братиме участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС. Також заплановані зустрічі з прем’єром країни Міхолом Мартіном та президентом Євроради Антоніу Коштою.

"Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери", – зазначив президент.

Нагадаємо, Ірландія за ротаційним принципом з 1 липня перейняла піврічне головування у Раді ЄС від Кіпру.

Зеленський висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі "не втратить жодного місяця" у контексті вступу в ЄС.