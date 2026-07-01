Ірландія розпочинає головувати у Раді ЄС

З 1 липня 2026 року Ірландія розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відсьогодні Ірландія за ротаційним принципом перебрала на себе головування у Раді ЄС, що триватиме до 1 січня 2027 року. У цій ролі країна замінила Кіпр.

"Ми зобов’язуємося якісно виконувати свою роботу на благо ЄС та його громадян і протягом усього терміну повноважень докладатимемо зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним, а також відстоюватимемо наші спільні основоположні цінності", – наводиться заява прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна на сайті ірландського головування.

Протягом свого головування країна обіцяє працювати над реалізацією "Дорожньої карти "Єдина Європа, єдиний ринок"", яка визначає кроки, які ЄС має терміново вжити в таких сферах, як: спрощення регулювання для підприємств та громадян поглиблення єдиного ринку, захист справедливої та відкритої торгівлі, зниження цін на енергоносії та декарбонізація економіки, а також просування штучного інтелекту та цифрової трансформації на благо всіх.

"Це стане справжнім пріоритетом для ірландського головування, і ми будемо тісно та у дусі співпраці працювати з державами-членами, Європейським парламентом та Європейською комісією, щоб досягти якомога більшого прогресу", – додав Мартін.

Він також запевнив, що ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, "народ якої проявив таку мужність і рішучість у захисті своєї країни".

"Вони заслуговують на справедливий і тривалий мир", – додав прем’єр.

Також Ірландія обіцяє підтримувати ті країни, які бажають приєднатися до Європейського Союзу, у просуванні їхнього шляху до членства, сприяючи забезпеченню більшого процвітання та стабільності в регіоні.

Варто зазначити, що нещодавно Міхол Мартін заявив, що не вважає помилкою дії президента Європейської ради Антоніу Кошти з встановлення дипломатичного каналу з Росією.

Як повідомляла "Європейська правда", більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС 18-19 червня, забрала дискусія про нещодавні контакти між Брюсселем і Москвою.

Зокрема, президент Євроради Антоніу Кошта вимушений був пояснювати, навіщо встановлював дипломатичний звʼязок з Кремлем. Також, за даними "ЄвроПравди", Кошта висловив бажання представляти ЄС на майбутніх перемовинах з Росією.