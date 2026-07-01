Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию, которая с 1 июля начинает председательство в Совете ЕС.

Об этом он заявил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что приземлился в Ирландии и показал кадры своего прибытия.

Он рассказал, что примет участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС. Также запланированы встречи с премьером страны Михолом Мартином и президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Украина ежедневно доказывает, что заслуживает быть равноправной частью нашего общего европейского дома. И надеемся, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС нам удастся добиться ощутимого прогресса на пути к членству и открыть все переговорные кластеры", – отметил президент.

Напомним, Ирландия по ротационному принципу с 1 июля приняла полугодовое председательство в Совете ЕС от Кипра.

Зеленский выразил надежду, что Украина в этом полугодии "не потеряет ни одного месяца" в контексте вступления в ЕС.