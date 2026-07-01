Зеленський поділився очікуваннями від головування Ірландії в ЄС

Президент України Володимир Зеленський привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС, а також розповів про свої очікування на цей піврічний період.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своїх соцмережах.

Зокрема, Зеленський висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі "не втратить жодного місяця" у контексті вступу в ЄС.

"Зараз, у липні, є високі шанси відкрити решту пʼять переговорних кластерів. Жодних сутнісних перепон цьому немає", – зазначив він.

Президент також сподівається, що "справедливий тиск на Росію буде розширюватись".

"Зараз такий момент, коли завдяки нашим далекобійним санкціям та санкціям середньої дальності Росія стала особливо чутливою. Ці успіхи варто підтримати новими рішучими кроками Європи та інших наших партнерів", – підкреслив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності того, щоб Євросоюз був "максимально результативним" в усіх програмах, які посилюють Європу, зокрема в оборонній співпраці з Україною.

"Україна готова до активної роботи, бо наша спільна сила та єдність – це основа нашої спільної безпеки", – додав Зеленський.

Він також подякував Кіпру за "плідне та змістовне головування" в Раді Європейського Союзу, за час якого Україні вдалося відкрити перший кластер та офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС.

Президент також згадав про фінансовий пакет підтримки від Євросоюзу на 90 мільярдів євро і 20-й пакет санкцій проти Росії.

"Всі ці історичні кроки зробили Україну та нашу Європу сильнішими. Вдячний за таку результативну роботу та нашу співпрацю", – зауважив Зеленський.

Як відомо, з 1 липня 2026 року Ірландія розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру.

Ірландський прем’єр Міхол Мартін запевнив, що ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, "народ якої проявив таку мужність і рішучість у захисті своєї країни".