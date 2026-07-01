У Туреччині зазнав аварії автобус з польськими туристами, є постраждалі
Новини — Середа, 1 липня 2026, 14:25 —
В Анталії, на півдні Туреччини, легковий автомобіль зіткнувся з автобусом, в якому подорожували поляки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Аварія сталася рано вранці. На фотографіях, опублікованих турецькими ЗМІ, видно, що в результаті зіткнення з легковим автомобілем автобус із поляками на борту перекинувся на бік.
Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мачей Вевюр повідомив, що в автобусі подорожувало 30 поляків. 12 з них отримали легкі травми. Їх доставили до лікарні для спостереження. Жоден із постраждалих не зазнав травм, що загрожують життю.
На місці загинув водій автомобіля, який врізався в автобус.
Місцеві служби наразі з’ясовують обставини аварії. З неофіційної інформації випливає, що водій легкового автомобіля, ймовірно, заснув або знепритомнів за кермом і виїхав на зустрічну смугу.
Польський консул у Туреччині підтримує контакт як із постраждалими та їхніми родинами, так і з організатором поїздки.
Нагадаємо, в Іспанії понад 40 людей постраждали внаслідок аварії автобуса, який врізався у фасад будівлі провінційної ради у місті Льєйда.
В середині червня в Угорщині в одному місці стались одразу дві смертельні ДТП.