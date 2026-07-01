В Турции попал в аварию автобус с польскими туристами, есть пострадавшие

В Анталии, на юге Турции, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором ехали поляки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Авария произошла рано утром. На фотографиях, опубликованных турецкими СМИ, видно, что в результате столкновения с легковым автомобилем автобус с поляками на борту перевернулся на бок.

фото BirGun Gazetesi

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мачей Вевюр Польши сообщил, что в автобусе ехали 30 поляков. 12 из них получили лёгкие травмы. Их доставили в больницу для наблюдения. Ни один из пострадавших не получил травм, угрожающих жизни.

На месте погиб водитель автомобиля, врезавшегося в автобус.

Местные службы в настоящее время выясняют обстоятельства аварии. Из неофициальной информации следует, что водитель легкового автомобиля, вероятно, заснул или потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу.

Польский консул в Турции поддерживает контакт как с пострадавшими и их семьями, так и с организатором поездки.

Напомним, в Испании более 40 человек пострадали в результате аварии автобуса, который врезался в фасад здания провинциального совета в городе Лейда.

В середине июня в Венгрии в одном месте произошли сразу два смертельных ДТП.