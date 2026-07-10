В Кремлі підтвердили контакти між Росією та Туреччиною щодо перепродажу ЗРК С-400

В Кремлі підтвердили, що Росія та Туреччина обговорювали питання щодо зенітних ракетних комплексів С-400, які раніше були поставлені Анкарі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Комерсант".

Так Пєсков прокоментував повідомлення турецьких ЗМІ про те, що Туреччина перепродала російські С-400 з метою скасування американських санкцій.

За його словами, ця тема належить до надзвичайно делікатних.

"Ми мали контакти з турецькою стороною з цього приводу, і ми продовжуватимемо контакти з турецькою стороною з цього питання", – сказав представник Кремля.

Турецьке видання Hürriyet раніше написало про перепродаж Туреччиною цих систем одній із країн Перської затоки.

Наприкінці червня видання Euractiv повідомляло, що Туреччина може продати С-400 Південній Кореї, замість того, щоб повернути їх назад до Росії.

Як відомо, Туреччина зацікавлена у придбанні американських винищувачів F-35, однак стикається із перешкодами у зв’язку з закупівлею Анкарою російської системи протиповітряної оборони С-400.

Конгрес США ухвалив закон, що забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400, заявивши, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків. ⁠

Напередодні саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп висловив припущення, що він може скасувати санкції, введені проти Туреччини, щоб полегшити продаж літаків.

Детальніше читайте у статті: Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.