Трамп натякнув на розблокування продажу Туреччині авіадвигунів та F-35

Президент США Дональд Трамп допустив, що під саміт НАТО в Анкарі у Вашингтоні можуть ухвалити рішення стосовно продажу Туреччині авіадвигунів чи винищувачів F-35 – після років "заморозки" у зв’язку з купівлею Туреччною російських систем ППО С-400.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відповідь на запитання ЗМІ під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

Трампа запитали, чи не поїде він на саміт до Анкари з "подарунком", якого давно очікує Ердоган – розблокованим рішенням про продаж двигунів до винищувачів та винищувачів F-35.

"Думаю, так. Дивіться, він – член НАТО… Можливо, ми зробимо щось, що зробить його дуже щасливим", – відповів президент США.

Перед цим ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа планує погодити продаж Туреччині десятків реактивних двигунів на 700 мільйонів доларів, попри заперечення з боку Конгресу.

Суперечка між Вашингтоном і Анкарою через придбання Туреччиною російських С-400 тягнеться вже роками. Її вирішення може призвести до безпрецедентного зростання співпраці в оборонній галузі між давніми союзниками.