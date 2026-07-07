В партії Трампа висувають умови для потепління з Туреччиною: комплекс С-400 має піти

Сенатор Ліндсі Грем, що є членом Республіканської партії та входить до числа депутатів, підкреслено лояльних до Дональда Трампа, не бачить можливості продажу Туреччині винищувачів F-35, доки з країни не зникнуть російські системи ППО.

Про це він заявив у коментарі журналістам на полях Форуму оборонних індустрій в Анкарі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ліндсі Грем, звертаючись до присутніх турецьких журналістів, запевнив, що особисто ставиться до Туреччини "дуже позитивно" і розглядає Туреччину як дуже важливого союзника через те, що вважає за необхідне мати "мусульманську націю в НАТО".

"Роль Туреччини в НАТО є надзвичайно важливою через географію, адже ви маєте дуже стратегічне місце. Також ви – мусульманська країна, і це має значення. На планеті є мільярди мусульман, і наявність у НАТО члена з переважною більшістю мусульманського населення робить альянс сильнішим", – пояснив він.

Утім, Грем прогнозує, що "у Конгресі буде опір" зняттю ембарго на постачання нових літаків до Туреччини через те, що у Туреччині є російська система ППО C-400.

"Тому має бути остаточний продаж С-400, або системи мають бути передані до іншої країни", – пояснив він.

Раніше з’явилися повідомлення джерел про те, що Трамп планує розморозити доступ Туреччині до програми винищувачів F-35.

Перед тим стало відомо, що Франція зняла своє вето щодо продажу системи ППО SAMP/T Туреччині, що може бути пов’язане також з американською угодою.

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