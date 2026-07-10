В Кремле подтвердили контакты между Россией и Турцией по поводу перепродажи ЗРК С-400

В Кремле подтвердили, что Россия и Турция обсуждали вопрос о зенитных ракетных комплексах С-400, которые ранее были поставлены Анкаре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Коммерсант".

Так Песков прокомментировал сообщения турецких СМИ о том, что Турция перепродала российские С-400 с целью отмены американских санкций.

По его словам, эта тема относится к чрезвычайно деликатным.

"У нас были контакты с турецкой стороной по этому поводу, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу", – сказал представитель Кремля.

Турецкое издание Hürriyet ранее написало о перепродаже Турцией этих систем одной из стран Персидского залива.

В конце июня Euractiv сообщал, что Турция может продать С-400 Южной Корее, вместо того чтобы вернуть их обратно в Россию.

Как известно, Турция заинтересована в приобретении американских истребителей F-35, однако сталкивается с препятствиями в связи с закупкой Анкарой российской системы противовоздушной обороны С-400.

Конгресс США принял закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности американских боевых самолетов. ⁠

Накануне саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп высказал предположение, что он может отменить санкции, введенные против Турции, чтобы облегчить продажу самолетов.

Подробнее читайте в статье: Подарок для Эрдогана. Сможет ли Трамп "забыть" о российских С-400 и снять санкции с Турции