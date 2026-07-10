Сікорський каже, що зустріч з Навроцьким ініціювала українська сторона
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський стверджує, що про зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким попросила українська сторона.
Про це він заявив в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".
За словами Сікорського, це може означати зміну ставлення Києва.
"Українська сторона попросила про зустріч із президентом Польщі – це означає, що, можливо, вони усвідомили, що зайшли занадто далеко", – сказав глава МЗС Польщі.
Як відомо, під час саміту НАТО в Анкарі президенти України і Польщі зустрічалися двічі – під час урочистої вечері лідерів і на наступний день, на полях саміту.
Президент Володимир Зеленський назвав цю зустріч важливою і конструктивною.
Навроцький розповів деталі своєї зустрічі з Зеленським в Анкарі, зазначивши, що "історичні питання вирішити не вдалось".