Сікорський каже, що зустріч з Навроцьким ініціювала українська сторона

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський стверджує, що про зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким попросила українська сторона.

Про це він заявив в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

За словами Сікорського, це може означати зміну ставлення Києва.

"Українська сторона попросила про зустріч із президентом Польщі – це означає, що, можливо, вони усвідомили, що зайшли занадто далеко", – сказав глава МЗС Польщі.

Як відомо, під час саміту НАТО в Анкарі президенти України і Польщі зустрічалися двічі – під час урочистої вечері лідерів і на наступний день, на полях саміту.

Президент Володимир Зеленський назвав цю зустріч важливою і конструктивною.

Навроцький розповів деталі своєї зустрічі з Зеленським в Анкарі, зазначивши, що "історичні питання вирішити не вдалось".