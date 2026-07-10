Сикорский заявляет, что встречу с Навроцким инициировала украинская сторона

Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает, что о встрече с польским президентом Каролем Навроцким попросила украинская сторона.

Об этом он заявил в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

По словам Сикорского, это может означать изменение отношения Киева.

"Украинская сторона попросила о встрече с президентом Польши – это означает, что, возможно, они осознали, что зашли слишком далеко", – сказал глава МИД Польши.

Как известно, во время саммита НАТО в Анкаре президенты Украины и Польши встречались дважды – во время торжественного ужина лидеров и на следующий день, на полях саммита.

Президент Владимир Зеленский назвал эту встречу важной и конструктивной.

Навроцкий рассказал подробности своей встречи с Зеленским в Анкаре, отметив, что "исторические вопросы решить не удалось".