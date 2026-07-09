Навроцький про свою зустріч із Зеленським: історичні питання вирішити не вдалось

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів деталі своєї зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі, зазначивши, що "історичні питання вирішити не вдалось".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського президента наводить Polsat News.

Навроцький зазначив, що емоції поляків щодо Волинської трагедії є питанням, що не підлягає обговоренню. Він додав, що відсутність згоди з цього питання становить "конкретну проблему".

"Для мене питання щодо УПА не підлягають обговоренню. Нам не вдалося вирішити історичні питання. Але ми й не сподівалися, що вдасться вирішити всі питання", – підкреслив польський президент.

За його словами, попри історичні суперечки Польща і Україна мають "брати на себе відповідальність за те, що відбувається у зв’язку з російським вторгненням".

"Добре, що ми зустрілися. З президентом України ми обговорювали, як має виглядати польсько-українська співпраця", – зазначив Навроцький.

Він також додав, що саме Росія є довгостроковою загрозою для Польщі, а також для НАТО.

Зеленський заявив, що у нього та Навроцького була "важлива і потрібна розмова", яка тривала понад годину.

Зустріч лідерів відбувається після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, зокрема по лінії президентів, після скандалу довкола перейменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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