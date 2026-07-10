Єврокомісія схвалила приєднання Угорщини до Європейської прокуратури

10 липня Європейська комісія ухвалила рішення, яким підтверджується участь Угорщини в роботі Європейської прокуратури (EPPO).

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Згідно з рішенням, Угорщина стане 25-ю державою-членом, яка приєднається до EPPO, що свідчить про її поновлену прихильність до відновлення верховенства права в країні. Відтепер EPPO матиме постійне представництво в Угорщині для захисту коштів ЄС від фінансових злочинів.

Європейська прокуратура відповідає за розслідування та судове переслідування фінансових злочинів, пов’язаних із бюджетом ЄС. Вона робить значний внесок у посилення захисту бюджету Союзу.

"Сьогоднішній день приніс хороші новини для Угорщини. Це позитивний крок у боротьбі з шахрайством та корупцією. Тепер угорський народ матиме гарантію того, що кошти ЄС використовуються в його інтересах. Угорщино, ласкаво просимо до Європейської прокуратури", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ухвалене рішення має важливі наслідки, оскільки Регламент про Європейську прокуратуру перестане бути актом у рамках посиленої співпраці та стане повноправною частиною acquis ЄС (права ЄС). Це означає, що будь-які нові члени, які приєднаються до Європейського Союзу в майбутньому, будуть зобов’язані приєднатися до Європейської прокуратури.

Рішення Комісії набере чинності через 20 днів після його опублікування в "Офіційному віснику". Тепер угорські органи влади повинні запропонувати трьох кандидатів на посаду європейського прокурора в Угорщині. Рада ЄС призначить одного з них після розгляду висновку незалежної комісії.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр подав заявку щодо приєднання до EPPO 28 травня.

Рада ЄС 10 липня схвалила новий план відновлення та стійкості (RRP) для Угорщини на 10 млрд євро.

Розблокування коштів Європейського Союзу, що були заморожені за часів уряду Орбана через занепокоєння щодо верховенства права, було ключовою передвиборчою обіцянкою партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах у квітні.

Варто нагадати, що наприкінці травня стало відомо, що Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра.

Ця сума складається з 10 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), 4,2 млрд євро з фондів згуртованості, виділених на боротьбу з корупцією та судову реформу, а також ще 2,2 млрд євро, пов’язаних з академічною свободою.