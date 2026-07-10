Рада ЄС вирішила розморозити 10 млрд євро для Угорщини

Рада ЄС 10 липня схвалила новий план відновлення та стійкості (RRP) для Угорщини на 10 млрд євро.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Новий план має забезпечити виділення Угорщині 10 млрд євро, з яких близько 6,5 млрд євро становитимуть гранти, а близько 3,5 млрд євро – позики.

Плани відновлення та стійкості визначають національні програми реформ та інвестицій у рамках Механізму відновлення та стійкості (RRF) – центрального елементу NextGenerationEU, тимчасового інструменту ЄС, покликаного сприяти та прискорювати "зелений" та цифровий переходи в державах-членах, одночасно підвищуючи стійкість, згуртованість та сталий ріст.

Схвалення стало наслідком нещодавнього подання Угорщиною свого нового плану. Затримки у досягненні ключових етапів попереднього плану Угорщини означали, що його реалізація стала неможливою через зростання витрат, спричинене коливаннями цін на енергоносії, несподівані зміни геополітичної ситуації, непередбачені труднощі з реалізацією, затримки, пов’язані з часовими обмеженнями чи тиском графіків, а також інші обставини.

Заходи, викладені в новому національному плані реформ Угорщини, мають на меті сприяти реалізації всіх напрямків діяльності Фонду відновлення та стійкості.

Вони забезпечать захист фінансових інтересів Союзу щодо реалізації плану, зміцнять антикорупційну систему Угорщини, підвищать прозорість використання державних ресурсів та державних закупівель, а також покращать залучення зацікавлених сторін та соціальних партнерів до законодавчого процесу.

Новий план реформ також включає заходи щодо зміцнення незалежності судової влади та верховенства права в Угорщині.

Як і у випадку з усіма національними планами, виплати за цим планом будуть залежати від досягнутих результатів. Це означає, що Єврокомісія виплачуватиме кошти кожній країні лише після досягнення нею узгоджених проміжних етапів та цілей щодо завершення реформ та інвестицій, передбачених у її плані.

Розблокування коштів Європейського Союзу, що були заморожені за часів уряду Орбана через занепокоєння щодо верховенства права, було ключовою передвиборчою обіцянкою партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах у квітні.

Варто нагадати, що наприкінці травня стало відомо, що Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра.

Ця сума складається з 10 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), 4,2 млрд євро з фондів згуртованості, виділених на боротьбу з корупцією та судову реформу, а також ще 2,2 млрд євро, пов’язаних з академічною свободою.

Після цього Мадяр заявив, що його уряду було достатньо "трьох-чотирьох тижнів", щоб завершити те, чого попередній кабінет "Віктора Орбана не зміг досягти або, можливо, не хотів досягти".