Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готовий розблокувати понад 16 млрд євро для Угорщини

Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра Віктора Орбана, які суперечили європейським цінностям.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами перемовин з премʼєр-міністром Угорщини Петером Мадяром у п'ятницю, 29 травня.

"З огляду на реформи, які приймаються, та інвестиції, що впроваджуються, я дуже рада оголосити сьогодні, що ми можемо розблокувати 10 млрд євро для Угорщини", – заявила фон дер Ляєн, маючи на увазі заморожені кошти з фондів відновлення та стійкості.

Вона також відзначила, що в Угорщині вже було "досягнуто значного прогресу щодо державних операційних фондів".

Таким чином, Єврокомісія також має змогу розблокувати для Будапешта фонди, пов'язані з технологіями, на суму 4,2 млрд євро.

Як повідомляла "Європейська правда", 29 квітня прем’єр-міністр Угорщини у Брюсселі провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування заморожених коштів для Будапешта.

Перед цим Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень експрем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

