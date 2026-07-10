Еврокомиссия одобрила присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре

10 июля Европейская комиссия приняла решение, подтверждающее участие Венгрии в работе Европейской прокуратуры (EPPO).

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Согласно решению, Венгрия станет 25-м государством-членом, присоединившимся к EPPO, что свидетельствует о ее возобновленной приверженности восстановлению верховенства права в стране. Отныне EPPO будет иметь постоянное представительство в Венгрии для защиты средств ЕС от финансовых преступлений.

Европейская прокуратура отвечает за расследование и судебное преследование финансовых преступлений, связанных с бюджетом ЕС. Она вносит значительный вклад в усиление защиты бюджета Союза.

"Сегодняшний день принес хорошие новости для Венгрии. Это позитивный шаг в борьбе с мошенничеством и коррупцией. Теперь венгерский народ получит гарантию того, что средства ЕС используются в его интересах. Венгрия, добро пожаловать в Европейскую прокуратуру", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Принятое решение имеет важные последствия, поскольку Регламент о Европейской прокуратуре перестанет быть актом в рамках усиленного сотрудничества и станет полноправной частью acquis ЕС (права ЕС). Это означает, что любые новые члены, которые присоединятся к Европейскому Союзу в будущем, будут обязаны присоединиться к Европейской прокуратуре.

Решение Комиссии вступит в силу через 20 дней после его публикации в "Официальном вестнике". Теперь венгерские власти должны предложить трех кандидатов на должность европейского прокурора в Венгрии. Совет ЕС назначит одного из них после рассмотрения заключения независимой комиссии.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подал заявку на присоединение к EPPO 28 мая.

Совет ЕС 10 июля одобрил новый план восстановления и устойчивости (RRP) для Венгрии на 10 млрд евро.

Разблокировка средств Европейского Союза, которые были заморожены во времена правительства Орбана из-за опасений относительно верховенства права, была ключевым предвыборным обещанием партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в апреле.

Стоит напомнить, что в конце мая стало известно, что Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро средств, заблокированных из-за действий предыдущего премьера.

Эта сумма состоит из 10 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), 4,2 млрд евро из фондов сплочённости, выделенных на борьбу с коррупцией и судебную реформу, а также ещё 2,2 млрд евро, связанных с академической свободой.