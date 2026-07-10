В Великобритании полиция начала расследование убийства в связи со смертью бывшей депутатки парламента и министра Энн Виддекомб.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

78-летнюю Виддекомб, которая ранее занимала пост министра по делам пенитенциарной системы в правительстве Консервативной партии, нашли мертвой в её доме в Гейторе недалеко от Ньютон-Абботта в графстве Девон.

По данным полиции, правоохранители получили вызов в четверг, 9 июля, в 11:40. На месте они обнаружили тело женщины с серьезными травмами.

По словам полиции, начат розыск белого мужчины, которого подозревают в совершении преступления.

Обновлено в 20:15. Позже в тот же день, как пишет The Guardian, полиция сообщила о задержании 26-летнего мужчины по подозрению в убийстве Виддекомба

Отдекомб была депутатом Палаты общин от Консервативной партии на протяжении почти 30 лет. После ухода из парламента она стала депутатом Европейского парламента от партии Brexit, а впоследствии – пресс-секретарём партии Reform UK.

В конце июня окружная прокуратура в польском городе Свидница возбудила дело о возможном создании угрозы жизни или здоровью президента Кароля Навроцкого.

Ранее польские правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, который, как утверждается, угрожал президенту Каролю Навроцкому в сети.