Глава МЗС Туреччини прокоментував ситуацію з доступом до F-35

Турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан розповів про можливість отримання Туреччиною доступу до програми американських винищувачів F-35.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву турецького міністра наводить Hürriyet Daily News.

У контексті питання F-35 Фідан заявив, що Туреччина ніколи не прагнула санкцій між союзниками.

"У європейських столицях та в Америці щодо нас уже давно діють як оголошені, так і неоголошені санкції", – сказав він, додавши, що Туреччина систематично працювала над їхнім скасуванням.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що деякі питання, які можна було вирішити за допомогою адміністративних рішень у США, вже не становлять проблеми, однак питання, пов’язані з F-35, як і раніше, залежать від законодавства.

"Поки у обох лідерів зберігається така воля, ми, як міністерства, вживаємо відповідних заходів для вирішення цих питань. Сподіваюся, що незабаром ми досягнемо результату", – додав він.

За даними ЗМІ, Туреччина прагне отримати згоду Росії на передачу третій країні придбаних раніше зенітно-ракетних комплексів С-400, щоб розчистити шлях для закупівлі винищувачів F-35 американського виробництва.

В Кремлі підтвердили, що Росія та Туреччина обговорювали питання щодо зенітних ракетних комплексів С-400, які раніше були поставлені Анкарі.

Туреччина зацікавлена у придбанні американських винищувачів F-35, однак стикається із перешкодами у зв’язку із закупівлею російської системи протиповітряної оборони С-400.

Конгрес США ухвалив закон, що забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400, заявивши, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків. ⁠

Детальніше читайте у статті: Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.