ЗМІ розповіли, як Туреччина намагається позбавитись від російських ЗРК С-400
Туреччина прагне отримати згоду Росії на передачу третій країні придбаних раніше зенітно-ракетних комплексів С-400, щоб розчистити шлях для закупівлі винищувачів F-35 американського виробництва.
Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Анкара виступила з цією ініціативою в останні тижні, всього через кілька місяців після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував повернути комплекси С-400 Росії.
За словами турецьких співрозмовників агентства, ця ідея не знайшла широкої підтримки.
Однак агентство зазначає, що передача С-400 третій країні також може не вирішити проблему, оскільки американські сенатори заявили журналістам цього тижня, що така передача не усуне побоювань щодо безпеки.
Переговори з Росією розпочалися напередодні саміту лідерів НАТО в столиці Анкарі, який проходив цього тижня, коли президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що незабаром може скасувати власну заборону на закупівлю Туреччиною винищувачів F-35 у США.
Остання пропозиція надійшла після того, як Туреччина висловила ідею про те, що вона могла б залишити у себе С-400, але при цьому дозволити США контролювати експлуатацію комплексів, щоб розвіяти побоювання, що дані, які збирає система, можуть поставити під загрозу стелс-здатності винищувачів F-35.
За словами джерел, американські посадовці відкинули цю ідею.
Наразі Анкара не використовує цю систему, незважаючи на те, що вона є в її арсеналі, заявили турецькі офіційні особи.
Співрозмовники також поінформували, що питання С-400 було на порядку денному міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана під час його поїздки до російського міста Казань, де він зустрічався з господарем Кремля Владіміром Путіним.
Як відомо, в Кремлі підтвердили, що Росія та Туреччина обговорювали питання щодо зенітних ракетних комплексів С-400, які раніше були поставлені Анкарі.
Туреччина зацікавлена у придбанні американських винищувачів F-35, однак стикається із перешкодами у зв’язку із закупівлею російської системи протиповітряної оборони С-400.
Конгрес США ухвалив закон, що забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400, заявивши, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків.
Напередодні саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп висловив припущення, що він може скасувати санкції, введені проти Туреччини, щоб полегшити продаж літаків.
Детальніше читайте у статті: Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.