ЗМІ: Німеччина фінансує закупівлю 50 тисяч ударних безпілотників для України

Німецький уряд виділив 90 млн євро на фінансування закупівлі 50 000 українських безпілотників Shrike для потреб Сил оборони.

Про це стало відомо агенції Reuters від поінформованих джерел, передає "Європейська правда".

Це замовлення, про яке не повідомлялося офіційно, є однією з найбільших закупівель безпілотників для України західним урядом.

Контракт стосується постачання FPV-дронів Shrike, виготовлених великим українським виробником SkyFall та оснащених програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Ці безпілотники призначені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на завершальному етапі польоту.

Генеральний директор Auterion Лоренц Майєр підтвердив розмір контракту, зазначивши, що його фінансує європейська країна. За словами гендиректора, частина дронів вже були доставлені до України, а решта мають бути відправлені цього року.

У SkyFall підтвердили участь Німеччини у закупівлі, але заявили, що компанія не може коментувати деталі контракту.

Міністерства оборони України та Німеччини відмовилися від коментарів.

У червні стало відомо, що Британія поставить Україні 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року.

На саміті НАТО в Анкарі американський президент Дональд Трамп заявив, що США купуватимуть в України дрони.