СМИ: Германия финансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины

Правительство Германии выделило 90 млн евро на финансирование закупки 50 000 украинских беспилотников Shrike для нужд Сил обороны.

Об этом стало известно агентству Reuters от осведомлённых источников, передаёт "Европейская правда".

Этот заказ, о котором официально не сообщалось, является одной из крупнейших закупок беспилотников для Украины западным правительством.

Контракт касается поставки FPV-дронов Shrike, изготовленных крупным украинским производителем SkyFall и оснащенных программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion. Эти беспилотники предназначены для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил сумму контракта, отметив, что его финансирует европейская страна. По словам гендиректора, часть дронов уже доставлена в Украину, а остальные должны быть отправлены в этом году.

В SkyFall подтвердили участие Германии в закупке, но заявили, что компания не может комментировать детали контракта.

Министерства обороны Украины и Германии отказались от комментариев.

В июне стало известно, что Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года.

На саммите НАТО в Анкаре американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут закупать у Украины дроны.