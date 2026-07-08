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Трамп каже, що США будуть купувати в України дрони

Новини — Середа, 8 липня 2026, 16:59 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США купуватимуть в України дрони.

Про це він сказав під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, який статус угоди щодо дронів між Україною та США.

"Ми будемо купувати їхні дрони. Ми виготовляємо чудові дрони, але вони мають здатність виробляти їх у дуже великих кількостях, що є надзвичайно вражаючим. Дивовижно, що в умовах війни вони їх виготовляють. Вони роблять їх у підвалах", – відповів на це американський президент.

Варто нагадати, що у травні ЗМІ писали, що уряди США та України підготували проєкт меморандуму, в якому викладено умови можливої нової оборонної угоди між країнами, що стосуватиметься сфери безпілотників. 

Зазначимо, цього ж дня під час спілкування із Зеленським Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

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