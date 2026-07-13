Британія виділила понад 3 млн євро на перехоплювачі дронів

Велика Британія виділила 3,16 мільйона фунтів стерлінгів (3,7 млн євро) на недорогі системи для перехоплення безпілотників та інших повітряних загроз.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Підписавши угоди щодо постачання дешевих перехоплювачів, Британія стала першою серед п’яти європейських країн, яка уклала контракти в рамках спільної ініціативи зі зміцнення протиповітряної оборони.

Йдеться про програму "Недорогі засоби та автономні платформи"(LEAP) з протидії масштабним загрозам, пов'язаним з безпілотниками та ракетами. До неї, окрім Британії, також долучилися Німеччина, Франція, Італія та Польща.

У рамках ініціативи кожна країна проводить власний національний конкурс, за яким слідуватиме багатосторонній етап, з метою стимулювання зростання європейської оборонної промисловості, посилення співпраці та надання рішень для військовослужбовців п’яти країн.

Як зазначили в британському уряді, перехоплювачі призначені для забезпечення більш доступного способу протидії дронам. Це набуває дедалі більшого значення, оскільки країни починають використовувати велику кількість дешевих дронів серійного виробництва, які здатні перевантажити традиційні системи протиповітряної оборони, що є дорожчими та повільнішими у виробництві.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті в Анкарі анонсував запуск ініціативи Drone Edge вартістю 40 млрд доларів, спрямованої на протидію безпілотникам.

Також повідомляли, що Збройні сили Великої Британії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження безпілотників: команду формують, частково беручи за зразок Сили безпілотних систем України.