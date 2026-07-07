Рютте оголосив про запуск антидронної ініціативи НАТО на понад $40 млрд

НАТО запускає ініціативу Drone Edge вартістю 40 млрд доларів, спрямовану на протидію безпілотникам.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив на Форумі оборонної промисловості Альянсу в Анкарі, повідомляє "Європейська правда".

Рютте заявив, що, з огляду на досвід воєн в Україні та на Близькому Сході, Альянс має розширити свої можливості з виявлення, ідентифікації та нейтралізації безпілотних апаратів, які можуть вторгнутися у повітряний простір союзників.

В рамках проєкту Drone Edge країни-члени НАТО інвестуватимуть 40 млрд доларів у засоби протидії дронам протягом наступних п'яти років.

"Оскільки для використання цих засобів необхідні фахівці, союзники також зобов’язуються підготувати у своїх збройних силах у п’ять разів більше операторів дронів; до кінця 2027 року НАТО підтримуватиме союзників різними способами, щоб вони могли виконати свої зобов’язання", – анонсував генсек НАТО.

За його словами, Альянс запустить "ринок засобів протидії дронам", мета якого полягає в тому, щоб допомогти союзникам швидко та у великих обсягах закуповувати засоби боротьби з безпілотниками.

Також, за словами Рютте, Альянс розширить свої можливості з підготовки пілотів дронів, зокрема через проєкт NATO Flight Training Europe. Посадовець повідомив, що до проєкту приєдналися Фінляндія, Франція та Швеція, завдяки чому загальна кількість членів Альянсу, що беруть участь в ініціативі, зросла до 20.

"Разом ми будуємо альянс, готовий до протидії дронам. Ми використовуємо найновіші інноваційні технології, інвестуємо в наші трансатлантичні оборонні галузі та виносимо практичні уроки з бойових дій на території України", – заявив Рютте.

Як відомо, за останні місяці почастішали випадки вторгнення дронів у повітряний простір країн НАТО, передусім держав східного флангу. У більшості випадків йдеться про "заблукалі" українські дрони, які були збиті з курсу під дію російських засобів РЕБ.

Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські безпілотні апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що падіння на території країн-членів НАТО українських дронів, які збились з курсу, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз.