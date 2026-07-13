Британия выделила более 3 млн евро на перехватчики дронов

Великобритания выделила 3,16 млн фунтов стерлингов (3,7 млн евро) на недорогие системы перехвата беспилотников и других воздушных угроз.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Подписав соглашения о поставках недорогих средств перехвата, Великобритания стала первой из пяти европейских стран, заключивших контракты в рамках совместной инициативы по укреплению противовоздушной обороны.

Речь идет о программе "Недорогие средства и автономные платформы" (LEAP) по противодействию масштабным угрозам, связанным с беспилотниками и ракетами. К ней, помимо Великобритании, также присоединились Германия, Франция, Италия и Польша.

В рамках инициативы каждая страна проводит собственный национальный конкурс, за которым последует многосторонний этап, с целью стимулирования роста европейской оборонной промышленности, укрепления сотрудничества и предоставления решений для военнослужащих пяти стран.

Как отметили в британском правительстве, перехватчики предназначены для обеспечения более доступного способа противодействия дронам. Это приобретает всё большее значение, поскольку страны начинают использовать большое количество дешёвых дронов серийного производства, которые способны перегрузить традиционные системы противовоздушной обороны, являющиеся более дорогостоящими и медленными в производстве.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре анонсировал запуск инициативы Drone Edge стоимостью 40 млрд долларов, направленной на противодействие беспилотникам.

Также сообщалось, что Вооружённые силы Великобритании создают новую оперативную группу для ускорения внедрения беспилотников: команду формируют, частично беря за образец Силы беспилотных систем Украины.