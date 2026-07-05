В армії Британії створюють новий підрозділ з огляду на досвід України з дронами

Збройні сили Великої Британії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження безпілотників: команду формують, частково беручи за зразок Сили безпілотних систем України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання The Telegraph.

Про створення підрозділу стало відомо в межах Оборонного інвестиційного плану (DIP), опублікованого цього тижня главою уряду Кіром Стармером. План передбачає інвестиції у розмірі 5 мільярдів фунтів стерлінгів для розширення використання військовими безпілотних літальних апаратів та автономного озброєння з метою протидії зростаючій загрозі з боку Росії.

Команду формують, частково беручи за зразок Сили безпілотних систем України, які стали окремим родом військ у складі Збройних сил. Проте британська група не буде окремою структурою: очікується, що до її складу увійдуть військовослужбовці Сухопутних військ, Королівського флоту, Королівських ВПС та Королівської морської піхоти під керівництвом старшого офіцера.

Її місія полягатиме в тому, щоб "об'єднати людей, дані та машини для швидкого вирішення реальних оперативних завдань у великих масштабах і за менших витрат", зазначається в Оборонному інвестиційному плані.

"Багато рішень у DIP однозначно ґрунтувалися на уроках, засвоєних не просто від України, а безпосередньо з досвіду (їхньої) боротьби з росіянами", – прокоментувало джерело в оборонному відомстві Британії.

Наразі невідомо, яка саме сума з чотирирічного інвестиційного плану виділена на створення цієї оперативної групи, а також коли саме її буде сформовано.

За наявними даними, Велика Британія має у своєму арсеналі близько 10 тисяч безпілотників, які в разі масштабного конфлікту можуть бути вичерпані за лічені дні.

Відповідно до DIP, до 2030 року вертолітна ескадрилья Apache Сухопутних військ отримає 24 ударні безпілотники, які виконуватимуть завдання в повітрі разом із бойовими гелікоптерами.

Наземні підрозділи отримають підсилення у вигляді нових ударних FPV-дронів та перехоплювачів завдяки додатковому фінансуванню у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Додаткові кошти також інвестують у створення нових безпілотних наземних транспортних засобів, які зможуть забезпечувати постачання військ або вести бій разом із ними.

Есмінці, які мають вивести з експлуатації у 2030-х роках, замінять на менші й дешевші військові кораблі, що керуватимуть новою армадою безпілотників на морі.