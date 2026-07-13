Сибіга у Брюсселі закликав створити міжнародний механізм захисту цивільних заручників

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Брюсселя закликав створити міжнародний механізм захисту цивільних заручників.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".

У понеділок, 13 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Брюсселі та взяв участь у тематичному заході високого рівня, присвяченому підтримці ЄС зусиль України щодо звільнення українських цивільних громадян у російському полоні.

Сибіга розповів, що зараз Київ має підтверджені факти незаконного утримання в РФ щонайменш 1 878 цивільних заручників. Фактична цифра є значно більшою.

Міністр наголосив, що Кремль перетворив викрадення й свавільне утримання та катування цивільних громадян на інструмент ведення війни, та навів свідчення того, що російські окупаційні сили влаштовували катівні у кожному великому населеному пункті України. Лише у звільненому Херсоні було виявлено 20 таких місць.

Сибіга зауважив, що наразі немає дієвих механізмів, які примусили б Росію звільнити незаконно утримуваних цивільних, та закликав створити обов'язковий міжнародний механізм захисту та повернення цивільних заручників.

"Їхня доля не може залишатися на розсуд держави-агресора", – наголосив міністр.

Також очільник МЗС закликав до міжнародного тиску і персональних санкцій проти усіх причетних до сфабрикованих справ та російських місць незаконного утримання.

Окремо він згадав про тяжке становище цивільних українців у селищах на окупованій Херсонщині на лівобережжі Дніпра – Олешках, Голій Пристані, Збур'ївці та Новій Збур'ївці, де понад дві тисячі мирних жителів виживають без належного доступу до води, їжі та життєво необхідних ліків.

Крім того, Сибіга нагадав про незаконне утримання протягом понад чотирьох років трьох колишніх співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голди.

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