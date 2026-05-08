У Франції заарештували ймовірного співучасника тортур в "Ізоляції" у Донецьку

У Франції взяли під арешт громадянина України з Донецька, якого підозрюють в участі у тортурах у в’язниці силових структур так званої "ДНР" у підвалі колишнього заводу, де до окупації розташовувався мистецький простір "Ізоляція".

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це оголосила Національна антитерористична прокуратура Франції (PNAT).

У п’ятницю PNAT оголосила про поміщення під досудовий арешт громадянина України родом з Донецька, що проживає в країні з 2021 року, за підозрами у причетності до тортур і злочинів проти людяності, скоєних представниками так званої "ДНР" у в’язниці "Ізоляція" в Донецьку. Підозри стосуються подій 2016-2019 років

Затримання відбулось ще 7 квітня, після чого у неназвану дату суд погодив запобіжний захід у вигляді подальшого тримання під вартою.

Зазначають, що затриманий – Євген Б. 1979 року народження. За даними розслідування, колишні в’язні "Ізоляції" вказали на нього як спільника наглядачів. Йому нібито доручили вибивати свідчення з інших ув’язнених, вдаючись до застосування сили і нелюдського погодження. Також його звинувачують у сексуальних злочинах над в’язнями та сприянні таким вчинкам з боку інших.

Спілкування зі свідками, колишніми ув’язненими, відбулося завдяки правовій співпраці з українськими органами та правозахисними організаціями.

У PNAT зазначили, що розслідування викриває масштаби тортур і нелюдського поводження з в’язнями "Ізоляції" і вказує на системність таких методів.

