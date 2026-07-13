Сибига в Брюсселе призвал создать международный механизм защиты гражданских заложников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель призвал создать международный механизм защиты гражданских заложников.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 13 июля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится в Брюсселе и принял участие в тематическом мероприятии высокого уровня, посвященном поддержке ЕС усилий Украины по освобождению украинских граждан, находящихся в российском плену.

Сибига рассказал, что на данный момент у Киева есть подтвержденные факты незаконного удержания в РФ как минимум 1878 гражданских заложников. Фактическая цифра значительно выше.

Министр подчеркнул, что Кремль превратил похищение, произвольное удержание и пытки гражданских лиц в инструмент ведения войны, и привел свидетельства того, что российские оккупационные силы устраивали пыточные в каждом крупном населенном пункте Украины. Только в освобожденном Херсоне было выявлено 20 таких мест.

Сибига отметил, что на данный момент нет действенных механизмов, которые заставили бы Россию освободить незаконно удерживаемых гражданских лиц, и призвал создать обязательный международный механизм защиты и возвращения гражданских заложников.

"Их судьба не может оставаться на усмотрение государства-агрессора", – подчеркнул министр.

Также глава МИД призвал к международному давлению и персональным санкциям против всех причастных к сфабрикованным делам и российским местам незаконного содержания.

Отдельно он упомянул о тяжелом положении гражданских украинцев в поселках на оккупированной Херсонщине на левом берегу Днепра – Олешках, Голой Пристани, Збурьевке и Новой Збурьевке, где более двух тысяч мирных жителей выживают без надлежащего доступа к воде, еде и жизненно необходимым лекарствам.

Также Сибига напомнил о незаконном удержании на протяжении более четырёх лет трёх бывших сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голды.

Напомним, весной 2026 года во Франции арестовали предполагаемого соучастника пыток в "Изоляции" в оккупированном Донецке.

Сообщалось, что Европейский суд по правам человека проведет устные слушания по делу о пропавших крымских детях.