ЕСПЧ в сентябре проведет устные слушания по делу о пропавших крымских детях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 22 сентября проведет устные слушания по делу по индивидуальной жалобе "Украинский Хельсинкский союз по правам человека против России" (жалоба № 6719/23).

Об этом в своём Facebook сообщила уполномоченная Министерства юстиции Украины по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, пишет "Европейская правда".

По словам Сокоренко, дело касается десяти украинских детей, которые в 2014 году находились в детских учреждениях Крыма. После того как Россия захватила Крым и установила контроль над полуостровом, детям навязали российское гражданство, включили в российские системы усыновления – и с тех пор их местонахождение неизвестно.

"Важно отметить, что это дело неразрывно связано с межгосударственными делами, которые Украина ведет против России непосредственно в ЕСПЧ. В деле "Украина против России" (по Крыму) в 2024 году ЕСПЧ подтвердил административную практику нарушений Конвенции на оккупированном полуострове, которая непрерывно продолжается с 2014 года. В деле "Украина и Нидерланды против России" в 2025 году Большая Палата также рассматривала вопрос похищения РФ с 2014 года украинских детей на оккупированных территориях как часть системных преступлений России", – добавила Сокоренко.

Напомним, в мае ЕСПЧ не удовлетворил жалобу двух граждан о нарушении их прав в оккупированном Крыму в части, касавшейся претензий к отсутствию эффективного расследования со стороны Украины, при этом подтвердив нарушения со стороны России.

А в феврале ЕСПЧ по итогам рассмотрения отклонил группу жалоб против Украины от заявителей, которые настаивали на вине украинских властей в том, что воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто в июле 2014 года.