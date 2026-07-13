Алієв: Азербайджан розглядає остаточний вихід з Ради Європи

Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в Парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв, його цитує Euronews, пише "Європейська правда".

У виступі на четвертому Шушинському глобальному медіафорумі Алієв заявив, що Баку обмірковує "не лише призупинення або заморожування членства" в Раді Європи.

"Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури", – пояснив президент Азербайджану.

За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації.

"Генеральний секретар Ради Європи зв’язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію", – сказав Алієв.

Азербайджан залишається повноправним членом організації, хоча право голосу його делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) було призупинено у 2024 році.

Алієв сказав, що "шкодує" про погіршення відносин між організацією та Баку.

"Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться", – сказав президент Азербайджану.

"Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення. Тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки", – наголосив Алієв.

Нагадаємо, ПАРЄ на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів Асамблеї на вибори президента.

У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з ПАРЄ, а пізніше – пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи.

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