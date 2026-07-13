Алиев: Азербайджан рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы

Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы после того, как его право голоса в Парламентской ассамблее Совета было приостановлено в 2024 году.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, его цитирует Euronews, пишет "Европейская правда".

В выступлении на четвёртом Шушинском глобальном медиафоруме Алиев заявил, что Баку рассматривает "не только приостановку или замораживание членства" в Совете Европы.

"Мы однозначно рассматриваем возможность выхода из этой структуры", – пояснил президент Азербайджана.

По его словам, руководство Совета Европы обратилось к Баку с просьбой найти решение, чтобы страна осталась членом организации.

"Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил нас не делать этого и найти способ улучшить ситуацию", – сказал Алиев.

Азербайджан остается полноправным членом организации, хотя право голоса его делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было приостановлено в 2024 году.

Алиев заявил, что "сожалеет" об ухудшении отношений между организацией и Баку.

"Они должны восстановить право голоса нашей делегации. После этого азербайджанская делегация вернется", – сказал президент Азербайджана.

"Мы не сделали ни одного неправильного шага. Они приняли несправедливое решение. Поэтому они должны сделать шаг назад и признать свои ошибки", – подчеркнул Алиев.

Напомним, ПАСЕ на январской сессии 2024 года отказалась подтвердить полномочия азербайджанской делегации из-за ситуации с правами человека и отказа страны допустить наблюдателей Ассамблеи на президентские выборы.

В ответ Азербайджан объявил о выходе из ПАСЕ, а позже – пошел на дальнейшую конфронтацию с Советом Европы.

Подробнее об этом в статье Европа теряет Азербайджан: как в Страсбурге готовятся наказать государство Ильхама Алиева