Британія вносить пов'язані з РФ та Іраном угруповання до переліку загроз нацбезпеці

Британія запроваджує нові заходи проти організацій, які, за оцінкою уряду, можуть бути причетними до насильства та залякування на території країни; до списку перших організацій увійшов, зокрема, російський "Добровольчий корпус", який підпорядковується головному розвідувальному управлінню РФ.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

В уряді країни заявили, що тепер Британія отримає кращий захист від діяльності, що підтримується іноземними державами, завдяки новим жорстким заходам проти іранських та російських угруповань, які "прагнуть організовувати насильство та залякування на вулицях" країни.

До переліку перших організацій увійшли:

"Корпус вартових ісламської революції" (КВІР);

"Ісламський рух сподвижників правого шляху" (ІРСПШ);

російський "Добровольчий корпус", який підпорядковується головному розвідувальному управлінню РФ.

"Іран та Росія використовують посередників і найманців, щоб виконувати свою брудну роботу на нашій території. Я оперативно внесла до списку 3 угруповання, щоб тих, хто працює на них, було вистежено та ув’язнено", – акцентувала міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд.

Якщо наприкінці цього тижня парламент схвалить відповідний закон, особам, які вчиняють диверсії від імені цих угруповань, загрожуватиме довічне ув’язнення.

Як зазначається, Британія пішла на такий крок після того, як "Ісламський рух сподвижників правого шляху" публічно взяв на себе відповідальність за сім нападів у країні, пов’язаних із єврейськими та ізраїльськими громадами, а також із перськомовними ЗМІ.

Нові злочини на підтримку та сприяння цим угрупованням можуть каратися 14-річним тюремним ув’язненням.

У заві наголосили, що прокурорам більше не доведеться в кожному випадку доводити зв’язок з іноземною державою, що спростить і полегшить формування справ проти найманців та забезпечить застосування до них "усього суворого законодавства про національну безпеку, передбачаючи покарання аж до довічного ув’язнення".

"Ці нові повноваження спростять притягнення до відповідальності та ув’язнення будь-кого, хто виконує їхню брудну роботу тут, у Великій Британії. Усі, хто діє від імені тих, хто загрожує нашій національній безпеці, повинні чітко усвідомлювати: у Великій Британії для вас немає місця. Ми знайдемо вас, і ви відчуєте на собі всю суворість закону", – заявив прем’єр-міністр країни Кір Стармер.

Нещодавно Сполучене Королівство оголосило санкції проти ще низки дотичних до розробки нервово-паралітичної речовини "Новічок" та епібатидину у зв’язку із вбивством Алексєя Навального і британки Дон Стерджесс, яка випадково загинула від контакту з "Новічком" внаслідок замаху російських спецслужб на Скрипалів у Солсбері.

Цього ж дня Британія приєдналася до санкційних зусиль Європейського Союзу, які спрямовані проти осіб, відповідальних за організацію російських кібератак проти країн Європи.