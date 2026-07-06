Британія оголосила додаткові санкції проти росіян через отруєння Навального

Сполучене Королівство оголосило санкції проти ще низки дотичних до розробки нервово-паралітичної речовини "Новічок" та епібатидину у зв’язку із вбивством Алексєя Навального і британки Дон Стерджесс, яка випадково загинула від контакту з "Новічком" внаслідок замаху російських спецслужб на Скрипалів у Солсбері.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Британії, пише "Європейська правда".

Британія оголосила про санкції проти дотичних до розробки "Новічка" та епібатидину – у зв’язку з обставинами загибелі в ув’язненні критика Кремля Алексєя Навального та смертю британки Дон Стерджесс як побічної жертви під час замаху російських спецслужб на Сергєя Скрипаля і його дочку у Солсбері.

Під санкціями опинилися семеро осіб та дві науково-дослідні установи.

Зокрема, це науково-дослідний інститут "Сигнал" і Державний науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини.

Фізичні особи, до яких застосували санкції – очільник "Сигналу" Артур Жиров, його заступник Андрей Антохін, головний науковець "Сигналу" Александр Махлай, очільник 4-го відділу наукових досліджень Іван Кравцов та 1-го наукового дослідницького центру у "Сигналі" Віктор Тараненко.

Також це очільник Державного науково-дослідного випробувального інституту військової медицини Сергєй Чепур та директор Державного науково-дослідницького інституту органічної хімії та технологій Владімір Кондратьєв. Останній згаданий інститут опинився під санкціями ще у 2020 році.

Зазначають, що Кодратьєв є співавтором документа щодо випробувань епібатидину, а Антохін і Тараненко досліджували властивості "Новічка".

"Це останній з кроків Британії, спрямований на викриття і стримування нелегальної діяльності Росії у сфері хімічної зброї… Лише російська влада мала засоби, мотиви й можливість застосувати цей летальний токсин (епібатидин) проти Навального, і Британія вважає її відповідальною за його смерть… Ми продовжимо говорити про порушення Росією Конвенції про хімічну зброю, притягати винних до відповідальності і працювати з союзниками для стримування подальшого застосування цієї небезпечної зброї", – зазначають у комюніке.

ЄС на початку липня запровадив свої санкції проти шести росіян, причетних до отруєння Навального.

Нагадаємо, 14 лютого Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть Навального у в’язниці внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Вони повідомили, що передають свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї.