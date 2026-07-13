Британия включает группировки, связанные с РФ и Ираном, в перечень угроз нацбезопасности

Великобритания вводит новые меры против организаций, которые, по оценке правительства, могут быть причастны к насилию и запугиванию на территории страны; в список первых организаций вошел, в частности, российский "Добровольческий корпус", подчиняющийся Главному разведывательному управлению РФ.

[ИСТОЧНИК]Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

В правительстве страны заявили, что теперь Великобритания получит лучшую защиту от деятельности, поддерживаемой иностранными государствами, благодаря новым жестким мерам против иранских и российских группировок, которые "стремятся организовывать насилие и запугивание на улицах" страны.

В перечень первых организаций вошли:

"Корпус стражей исламской революции" (КСИР);

"Исламское движение последователей правого пути" (ИРСПП);

российский "Добровольческий корпус", подчиняющийся Главному разведывательному управлению РФ.

"Иран и Россия используют посредников и наемников, чтобы выполнять свою грязную работу на нашей территории. Я оперативно внесла в список три группировки, чтобы тех, кто работает на них, выследили и заключили в тюрьму", – подчеркнула министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Если в конце этой недели парламент одобрит соответствующий закон, лицам, совершающим диверсии от имени этих группировок, грозит пожизненное заключение.

Как отмечается, Великобритания пошла на такой шаг после того, как "Исламское движение последователей правого пути" публично взяло на себя ответственность за семь нападений в стране, связанных с еврейскими и израильскими общинами, а также с персоязычными СМИ.

Новые преступления, связанные с поддержкой и содействием этим группировкам, могут караться 14-летним тюремным заключением.

В заявлении подчеркнули, что прокурорам больше не придется в каждом случае доказывать связь с иностранным государством, что упростит и облегчит возбуждение дел против наемников и обеспечит применение к ним "всего строгого законодательства о национальной безопасности, предусматривающего наказание вплоть до пожизненного заключения".

"Эти новые полномочия упростят привлечение к ответственности и заключение под стражу любого, кто выполняет их грязную работу здесь, в Великобритании. Все, кто действует от имени тех, кто угрожает нашей национальной безопасности, должны четко осознавать: в Великобритании для вас нет места. Мы найдем вас, и вы почувствуете на себе всю строгость закона", – заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Недавно Соединенное Королевство объявило санкции против еще ряда лиц, причастных к разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" и эпибатидина в связи с убийством Алексея Навального и британки Дон Стерджесс, которая случайно погибла от контакта с "Новичком" в результате покушения российских спецслужб на Скрипалей в Солсбери.

В тот же день Великобритания присоединилась к санкционным мерам Европейского Союза, направленным против лиц, ответственных за организацию российских кибератак против стран Европы.