Єврокомісія призначила спецпредставника з питань Кіпру

Європейська комісія призначила виконавчого віцепрезидента Раффаеле Фітто спеціальним представником ЄС з питань Кіпру, який сприятиме зусиллям із врегулювання кіпрського питання.

Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії, пише "Європейська правда".

На новій посаді Фітто працюватиме у тісній координації з особистою посланницею генерального секретаря ООН з питань Кіпру Марією Анхелою Холгуін.

У Єврокомісії зазначили, що призначення відображає тверду відданість ЄС возз'єднанню Кіпру шляхом досягнення всеосяжного, життєздатного та ефективного врегулювання відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН, а також принципів, цінностей і законодавства Європейського Союзу.

У Єврокомісії наголосили, що Фітто має багаторічний досвід у сфері європейського врядування, регіонального співробітництва та інституційного діалогу, який має допомогти просуванню зусиль ЄС щодо врегулювання кіпрського питання.

12 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала призначення спецпредставника ЄС з питань Кіпру та висловила сподівання на новий прогрес у цьому питанні.

Посада спецпредставника ЄС щодо Кіпру залишилась незайнятою з 23 травня, коли Йоганнес Ган, який обіймав її з травня 2025 року, подав у відставку у зв’язку з призначенням у керівництво Національного банку Австрії.

Детальніше про історію проблеми та давніші спроби її врегулювання читайте в архівній статті Двоє на острові: чому спроба об'єднання Кіпру знову провалилася.